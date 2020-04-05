Минск, , 09:20 — REGNUM Федерация рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии предложила организации Ultimate Fighting Championship (UFC) провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в Минске. Об этом сообщает Sport24.

Титульный бой UFC между действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским претендентом Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля стало известно, что бой не состоится — российский боец не сможет вылететь в США из-за закрытия границ в связи со вспышкой коронавируса.

Исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольковым заявил, что белорусская организация сделала официальное предложение UFC о проведении чемпионского боя в Минске.

«Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице министерства спорта Белоруссии и управления делами президента. Когда мы получили согласие, сделали UFC такое предложение», — объяснил Корольков.

Он добавил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть организован на нескольких площадках, включая комплекс «Минск Арена» и стадион «Динамо».

»Положительный ответ от UFC мы еще не получили. Будем реалистами, время уже ушло. За неделю до турнира мало кто будет выбирать локацию. Но если нам позвонят завтра и скажут, что хотят организовать турнир у нас, думаю, к 18 апреля мы все подготовим», — подытожил представитель Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов встретиться с Тони Фергюсоном на одном из следующих турниров UFC — в августе в Сан-Франциско или в сентябре в Абу-Даби.