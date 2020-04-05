Цюрих, Швейцария, , 09:18 — REGNUM Финал Лиги чемпионов по футболу нужно провести не позднее 3 августа. Об этом заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин, 4 апреля сообщает немецкий телеканал ZDF.

«Ситуация чрезвычайная, но Лига чемпионов должна быть завершена до 3 августа», — сказал Чеферин, слова которого передаёт немецкий телеканал ZDF.

Он добавил, что УЕФА работает над тем, как провести оставшиеся матчи еврокубков в мае, июне и июле.

Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы были остановлены на стадии 1/8 финала. В УЕФА рассматривают отмену турниров в качестве крайней меры.