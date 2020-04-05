Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Вопрос функционирования спортивной индустрии в условиях коронавируса обсудил президент США Дональд Трамп с главами спортивных лиг Северной Америки. Об этом 5 апреля сообщает Associated Press.

Отмечается, что в обсуждении принимали участие руководители 12 ведущих спортивных лиг, в том числе главы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и других.

В ходе встречи было заявлено, что лиги рассматривают разные варианты возможного продолжения сезона. При этом эти планы должны быть согласованы с органами здравоохранения.

«Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Это произойдет, когда мы будем готовы», — сказал Трамп.

Напомним, в США остановлены все спортивные соревнования. Число заражённых коронавирусом составляет более 300 тыс. человек.