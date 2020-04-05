Лас-Вегас, США, , 08:48 — REGNUM В суд по делу о вымогательстве подали на президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэну Уайта. Об этом 5 апреля сообщает Las Vegas Review-Journal.

Сообщается, что агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск против Уайта. Он обвинил главу UFC в том, что тот якобы не выполнил пункт договора о неразглашении.

Согласно этому договору Уайт должен был заплатить $450 тыс. за то, чтобы Рамос не раскрывал подробности уголовного дела, которое имело место пять лет назад.

Также отмечается, что в 2015 году Рамос требовал $200 тыс. у Уайта и угрожал опубликовать видео с его участием со сценами сексуального характера.