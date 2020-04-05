Минск, , 08:37 — REGNUM Белоруссия предложила провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в Минске. Об этом 4 апреля сообщает Sport24.

По словам исполнительного директора Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максима Королькова, Белоруссия сделала официальное предложение UFC по проведению боя.

«Объяснили им ситуацию, что Белоруссии всё можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Он добавил, что из UFC был получен устный ответ о том, что это предложение включен в план «Б». У UFC есть площадки для этого турнира.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Однако проведение поединка находится под вопросом из-за пандемии коронавируса.

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