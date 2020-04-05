Киев, 5 апреля 2020, 02:41 — REGNUM Призыв остановить чемпионат Белоруссии по футболу разместил украинский футболист Максим Калиниченко в своем Twitter-аккаунте, в комментариях к записи Владислав Радимов решительно высказался за продолжение игры.
В комментарии к записи известный экс-полузащитник, а ныне тренер клуба «Зенти-2» Владислав Радимов выступил за продолжение национального чемпионата.
Чемпионат Белоруссии единственный в Европе, не остановил матчи из-за эпидемии коронавируса.
Как передавало 5 апреля ИА REGNUM, президент УЕФА считает, что на сроки окончания еврокубка повлияет динамика пандемии коронавируса.
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