Киев, , 02:41 — REGNUM Призыв остановить чемпионат Белоруссии по футболу разместил украинский футболист Максим Калиниченко в своем Twitter-аккаунте, в комментариях к записи Владислав Радимов решительно высказался за продолжение игры.

«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю», — написал Калиниченко.

В комментарии к записи известный экс-полузащитник, а ныне тренер клуба «Зенти-2» Владислав Радимов выступил за продолжение национального чемпионата.

«Нет! Пусть играют!» — написал он.

Чемпионат Белоруссии единственный в Европе, не остановил матчи из-за эпидемии коронавируса.

Как передавало 5 апреля ИА REGNUM, президент УЕФА считает, что на сроки окончания еврокубка повлияет динамика пандемии коронавируса.

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