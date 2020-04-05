Женева, Швейцария, , 02:14 — REGNUM Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 должны завершиться не позднее, чем 3 августа. Об этом заявил глава Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин, передает calciomercato.com.

Президент союза считает, что на сроки окончания сезона повлияет динамика эпидемии коронавируса.

Чеферин отметил, что УЕФА приложит все усилия, чтобы полностью исключить риск для здоровья спортсменов, судей и болельщиков. Когда отступит пандемия, матчи еврокубков могут проводиться в дни игр национальных чемпионатов.

Также в УЕФА обдумывают сокращение этапов еврокубка до одного матча.

Как передавало 4 апреля ИА REGNUM, Чеферин заявил, что клубы Бельгии могут лишиться места в еврокубках на следующий сезон, если не доиграют в срок чемпионат страны.

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