Иерусалим, , 10:39 — REGNUM Израильтянка Браха «Бити» Дойч, которая сейчас готовится к выступлению в марафонском беге на Олимпиаде-2021, обратилась в оргкомитет Игр с просьбой перенести дату соревнования. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

Бегунья, которая успешно совмещает спортивную карьеру с семейной жизнью (у Дойч — пятеро детей), приверженца ортодоксального направления в иудаизме, узнала, что марафон намечен на субботу. Как рассказала чемпионка страны в марафонском беге, она написала письмо в Олимпийский комитет с просьбой не проводить это соревнование в день, который является священным днем покоя в иудаизме.

«Я считаю, что спорт может и должен быть доступен всем людям, независимо от религии, происхождения или расы. Моя история далека от типичной истории олимпийского спортсмена, и как таковая я оказываюсь в положении ролевой модели для многих других, особенно женщин — которая может мечтать о большом, понимать, что никогда не поздно стремиться к мечте, уравновешивать их материнством, достигать наших целей, не идя на компромисс с нашими ценностями, — пишет Дойч.