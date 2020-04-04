Брюссель, , 01:35 — REGNUM Александер Чеферин — президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций объявил, что клубы чемпионата Бельгии по футболу могут лишиться места в еврокубках на следующий сезон, если не доиграют национальный чемпионат в указанные сроки: «Не думаю, что надо окончательно останавливать чемпионат Бельгии по футболу. УЕФА хочет завершить все внутренние турниры, даже если придется играть без зрителей».

На данный момент в чемпионате Бельгии по итогам 29-ти туров на первом месте расположился «Брюгге» с 70-ю очками. На втором, третьем и четвертом местах соответственно расположились «Гент», «Шарлеруа» и «Антверпен».