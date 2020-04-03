Санкт-Петербург, , 22:29 — REGNUM Экс-полузащитник сборной России по футболу Роман Широков признал экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ. На второе место россиянин поставил бывшего нападающего «Зенита» Халка, выступавшего за клуб из Санкт-Петербурга в период с 2012 по 2016 год.

За все время выступления в Российской Премьер-лиге Халк отличился 56-ю забитыми мячами и 32-мя результативными передачами.

Широков о Халке: «У него впечатляющая статистика, но «Зенит» с ним завоевал очень мало трофеев».