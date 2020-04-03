Денвер, США, 3 апреля 2020, 22:15 — REGNUM 3 апреля в рамках последнего 5-го тура онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 встретились коллективы FaZe и OG. Игра завершилась безоговорочной победой FaZe Clan со счетом 2:0.
Звания MVP встречи удостоился 23-летний боснийский киберспортсмен Никола «NiKo» Ковач, коэффициент k/d которого составил 1,73, а средний урон за раунд — 90,6.
FaZe Clan, одержав третью победу в турнире и набрав 9 очков, занял второе место в группе C. OG с тем же количеством очков идет позицией ниже.