Денвер, США, , 22:01 — REGNUM 3 апреля в рамках онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 11 был разыгран матч заключительного 5-го тура между командами mousesports и G2. Игра завершилась победой «мышек» со счетом 2:0 на картах Nuke (16:9) и Train (16:11).

Самым ценным игроком встречи стал 17-летний словацкий киберспортсмен Давид «frozen» Чернански, набравший статистику 48−32. В составе французов отличился Неманья «huNter-» Ковач, коэффициент k/d которого составил 1,29.

Коллектив Mousesports, одержав четвертую победу на турнире и набрав 12 очков, занял первое место в группе C. G2 с 9-ю баллами расположился на четвертой позиции.