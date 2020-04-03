Лондон, , 21:09 — REGNUM Лондонский «Челси» опередил «Барселону» в гонке за 27-летним бразильским латералем «Порту» Алексом Теллешем. «Пенсионеры» приблизились к заключению сделки благодаря хорошим отношениям между владельцем «Челси» Романом Абрамовичем и агентом Теллеша Пини Захави. Трансферная стоимость футболиста, по версии портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 2019/20 Алекс Теллеш принял участие в 40 матчах «Порту» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.