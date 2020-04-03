Москва, , 19:55 — REGNUM Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», клубы Российской премьера-лиги выступают за завершение сезона и аннулирование всех результатов.

По данным портала, клубы из второй половины турнирной таблицы такие, как «Ахмат», «Сочи», «Рубин», «Урал» и «Крылья Советов», заявили о том, что нужно срочно завершить сезон с соответственным обнулением результатов.

Несмотря на требование клубов, Российский футбольный союз считают, что нужно придерживаться рекомендаций УЕФА по вопрос возобновления сезона.

Также отмечается, что против аннулирования результатов сезона выступают клубы из первой половины турнирной таблицы чемпионата.

Напомним, что лидером текущего розыгрыша РПЛ является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков за 22 матча.