Лондон, , 19:26 — REGNUM Руководство Английской премьер-лиги приняло решение сократить зарплату игрокам лиги в свзяи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Представители клубов АПЛ согласились обсудить снижение зарплатной ведомости на 30% со своими футболистами.

Сообщается, что данное решение было принято в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусом.

Ранее стало известно, что Чемпионат Англии не возобновится в мае.

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