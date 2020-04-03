Лондон, 3 апреля 2020, 19:26 — REGNUM Руководство Английской премьер-лиги приняло решение сократить зарплату игрокам лиги в свзяи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.
Представители клубов АПЛ согласились обсудить снижение зарплатной ведомости на 30% со своими футболистами.
Сообщается, что данное решение было принято в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусом.
Ранее стало известно, что Чемпионат Англии не возобновится в мае.
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