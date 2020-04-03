Мюнхен, Германия, , 19:00 — REGNUM «Бавария» подписала новое соглашение со своим главным тренером Ханс-Дитером Фликом, сообщается на официальном портале «мюнхенцев». Новый контракт с 54-летним немцем будет рассчитано до 30 июня 2023 года.

Флик возглавил «Баварию» в ноябре этого года, сменив на этом посту своего хорватского предшественника Нико Ковача.

На данный момент «Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии. За 25 туров команда Флика набрала 55 очков, победив в 17 матчах. Вторыми в турнирной таблице расположилась дортмундская «Боруссия» с 51 баллом в активе.