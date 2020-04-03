Казань, , 18:44 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» подписал новое соглашение с вратарем Адамом Рейдеборном, сообщается на офицальном сайте клуба. Контракт будет рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В рамках минувшего сезона вратарь провел 36 матчей за «казанцев» в КХЛ, одержав в 21 победу. в среднем 28-летний Рейдеборн пропуска 2,11 шайбы за игры и отражал 91,3% бросков.

Напомним, что сезон КХЛ был досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса и неготовностью некоторых клубов принимать участие в плей-офф.

В первом раунде плей-офф «Ак Барс» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:0 в серии.