Лондон, , 18:34 — REGNUM Кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынуждает «Тоттенхэм» пойти на крайние меры.

Согласно сообщениям Daily Mail, клуб Английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» готов существенно сократить свой трансферный бюджет из-за кризиса. Еще недавно Моуриньо обсуждал с президентом клуба Даниэлем Леви варианты усиления клуба в трансферное окно, однако в связи с этой ситуацией «Тоттенхэм» ждут другие проблемы в межсезонье.

Кризис может сильно ударить по финансовому состоянию клуба. Но «шпоры» уже начали предпринимать меры во избежание серьезных потерь. Клуб объявил о сокращении зарплат сотрудникам персонала на 20% из-за приостановке сезона АПЛ.

Также клуб планирует сократить свои расходы, к которым непосредственное отношение имеет трансферный бюджет.

Напомним

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