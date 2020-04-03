Москва, 3 апреля 2020, 18:04 — REGNUM Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко был признан лучшим игроком клуба в марте по итогам голосования среди болельщиков «красно-белых». Об этом сообщила пресс-служба московской команды.
Голкипер набрал 28% всех голосов, опередив тем самым опорного полузащитника Романа Зобнина, у которого по итогам голосования было 19%, и центрального атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева с 10%.
В прошедшем месяце Максименко сыграл два матча в рамках чемпионата России, пропустив два мяча.
Напомним, что Российская премьер-лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса.