Лондон, , 17:53 — REGNUM Чемпионате Англии по футболу, приостановленный из-за пандемии, возобновится только когда это будет уместно, сообщили 3 апреля в пресс-службе премьер-лиги.

Такое решение принято руководством в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в стране. Сезон-2019/20 возобновится не раньше, чем «это будет безопасно и уместно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 3 апреля 2020 г. В стране действуют карантин и комендантский час.

Читайте также: Чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за коронавируса до 4 апреля

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпионат Англии возобновится 1 июня