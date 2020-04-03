Калгари, Канада, , 17:28 — REGNUM Российский защитник системы «Филадельфии Флайерз» Егор Замела поделился своими планами на следующий сезон и рассказал об интересе со стороны клубов КХЛ.

«Мне звонили менеджер магнитогорского «Металлурга» и напрямую главный тренер, звали в КХЛ. Но посмотрим, что будет.

Я хочу играть в лучше лиге мира. Если же что-то будет не так, то будем разговаривать с агентом и родными и принимать решение, но я не стремлюсь играть в России.

Я вижу, что в меня верят в «Филадельфии». Хочу уже начать играть за основную команду клуба и воплотить мечту в реальность», — цитирует Замулу портал Allhockey.ru.

В этом сезоне защитник провел 28 матчей за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге, входящая в объединение трех юниорских хоккейных лиг Канады, и набрал 28 (7+21) очков за результативность.