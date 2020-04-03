Болтон, , 17:12 — REGNUM Британский боксер пакистанского Амир Хан сообщил, что раздумывает о завершении своей профессиональной боксерской карьеры. О решение экс-чемпиона мира в полусреднем весе сообщает портал Mirror.

«Собираюсь ли я снова выходить на ринг? Я не знаю. Я обсуждаю эту тему с самим собой. Я узнаю это после полного тренировочного лагеря. Даже если я чувствую, что больше не могу боксировать, я могу уйти, зная, что достиг всего в боксе», — сказал Хан.

Напомним, что поседений бой 33-летнего боксера состоялся 12 июля 2019 года. Тогда британец нокаутировал экс-чемпиона мира в полусреднем весе австралийца Билли Диба.