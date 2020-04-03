Москва, , 16:46 — REGNUM Розыгрыш Российской премьер-лиги может быть возобновлен ближайшим летом, сообщает в своем канале в социальной сети «Телеграм» журналист Сергей Егоров.

«Самый оптимистичный прогноз возобновления сезона РПЛ — начало июня, самый пессимистичный — конец июля», — информирует Егоров.

Ранее стало известно, что УЕФА рассчитывает завершить все национальные чемпионаты до 3 августа в связи с коронавирусом.

На данный момент в России было зафиксировано более 4 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых 34 — летальные.