Париж, , 16:37 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» не станет выкупать Марко Икарди у миланского «Интера» по окончании сезона, сообщает Transfermarkt.

«Мауро Икарди решил вернуться в Италию в конце сезона. Он не хотел оставаться в ПСЖ. Он и Ванда Нара поговорили с спортивным директором Леонардо, чтобы объявить о своем решении. После этого ПСЖ разорвал контакты с «Интером» по поводу покупки форварда», — сообщает журналист и эксперт Transfermarkt Николо Скира.

Напомним, что контракт аргентинца с «Интером» заканчивается в 2022 году. На данный момент игроком интересуется ряд итальянских и английских клубов.

В этом сезоне форвард принял участие в 26 матчах за «парижан», в которых забил 17 мячей.