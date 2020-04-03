Москва, , 15:54 — REGNUM Чемпионат Европы по скалолазанию, который должен был пройти в Москве, не состоится летом. Об этом 3 апреля заявил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы обсуждаем даты, на которые можно перенести этот турнир. Надеюсь, сможем провести его осенью», — сказал Бычков.

Напомним, первоначально турнир должен были пройти с 20 по 27 марта, но был перенесены на 15−22 июня. Соревнования являются заключительным квалификационным этапом на Олимпийские игры.