Москва, , 15:23 — REGNUM В учебно-тренировочном центре «Новогорск» два сотрудника сдали тесты на коронавирус, которые дали положительный результат. Об этом 3 апреля заявила тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, сообщает ТАСС.

«По итогам масштабного тестирования на коронавирус в Новогорске было выявлено четыре случая возможного заражения», — сказала Родионенко.

По её словам, это два человека из спортивной гимнастики и два сотрудника базы.

Напомним, 2 апреля сообщалось, что коронавирус обнаружили у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и гимнаста Сергея Найдина. Тренер был помещён на домашний карантин, а спортсмена госпитализировали.

3 апреля стало известно, что Родионенко сдал второй тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

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