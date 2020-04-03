Женева, Швейцария, , 15:12 — REGNUM Четыре варианта завершения сезона 2019/20 рассматривает баскетбольная Евролига. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС.

«Один из вариантов заключается в том, чтобы играть все оставшиеся игры в одном городе или стране», — сообщили в Евролиге.

Такой вариант может быть принят, поскольку в каждом регионе по-разному развивается ситуация с коронавирусом. В одних странах может быть уже безопасно играть, в других — нет.

Кроме того, есть варианты с сохранением привычного расписания матчей, а также различные варианты изменения формата соревнований.

Напомним, 12 марта руководство Евролиги приостановило матчи из-за распространения коронавируса.

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