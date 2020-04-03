Буэнос-Айрес, , 14:53 — REGNUM Форвард туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может вернуться в аргентинский клуб «Ривер Плейт». Об этом 3 апреля сообщает Clarin.

Отмечается, что если «Ювентус» не захочет продлевать контракт с Игуаином, то «Ривер Плейт» попытается заполучить игрока. Соглашение туринского клуба с нападающим рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, Игуаин играл за «Ривер Плейт» с 2004 по 2006 год, после чего перешёл в мадридский «Реал».

С 2013 по 2016 год он играл в «Наполи», а затем стал игроком «Ювентуса». В сезоне 2018/19 Игуаин играл в аренде в «Милане» и «Челси».

Читайте ранее в этом сюжете: Игуаин может перейти в испанский «Атлетик»