Цюрих, Швейцария, , 14:35 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить до участия в еврокубках клубы из тех стран, в которых не будут доиграны чемпионаты. Об этом 3 апреля сообщил агент Марко Трабукки на своей странице в Twitter.

«УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020/21 клубы из стран, которые недоиграли свой чемпионат», — написал Трабукки.

Он добавил, что УЕФА проинформировал все федерации о том, что сезон нужно доигрывать.

Напомним, ранее в УЕФА назвали завершение национальных чемпионатов неоправданным и преждевременным решением.

Читайте также: УЕФА призвал не завершать преждевременно сезон в европейских чемпионатах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат Бельгии по футболу будет окончательно остановлен из-за пандемии коронавируса, а чемпионом будет признан «Брюгге».

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпионат Бельгии по футболу будет окончательно остановлен