Цюрих, Швейцария, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить до участия в еврокубках клубы из тех стран, в которых не будут доиграны чемпионаты. Об этом 3 апреля сообщил агент Марко Трабукки на своей странице в Twitter.
«УЕФА оставляет за собой право не допустить в еврокубки сезона-2020/21 клубы из стран, которые недоиграли свой чемпионат», — написал Трабукки.
Он добавил, что УЕФА проинформировал все федерации о том, что сезон нужно доигрывать.
Напомним, ранее в УЕФА назвали завершение национальных чемпионатов неоправданным и преждевременным решением.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат Бельгии по футболу будет окончательно остановлен из-за пандемии коронавируса, а чемпионом будет признан «Брюгге».
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