Москва, , 14:08 — REGNUM Самым дорогим вратарём Российской премьер-лиги является голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Такую оценку 3 апреля дал портал Transfermarkt.

Отмечается, что стоимость Сафонова составляет €10 млн. Второе и третье места разделили Александр Максименко («Спартак») и Андрей Лунёв («Зенит»), стоимость которых оценивается в €9 млн.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев идёт на четвертой строчке (€8 млн). На пятой позиции — ещё один вратарь «Спартака» Александр Селихов (€3,5 млн).