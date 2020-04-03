Москва, , 13:49 — REGNUM Экипировку сборной России по футболу украли со склада Российского футбольного союза (РФС) в Москве. Об этом 3 апреля сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что в РФС подтвердили информацию о краже формы со склада организации. Сумма ущерба составила около 3,5 млн рублей.

«Мы обратились в правоохранительные органы, ведётся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда», — сказали в РФС.

Также добавляется, что проблем с экипировкой национальных сборных не будет, команды будут обеспечены всем необходимым.