Москва, 3 апреля 2020, 13:49 — REGNUM Экипировку сборной России по футболу украли со склада Российского футбольного союза (РФС) в Москве. Об этом 3 апреля сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что в РФС подтвердили информацию о краже формы со склада организации. Сумма ущерба составила около 3,5 млн рублей.
«Мы обратились в правоохранительные органы, ведётся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда», — сказали в РФС.
Также добавляется, что проблем с экипировкой национальных сборных не будет, команды будут обеспечены всем необходимым.