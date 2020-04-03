Москва, , 13:33 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол заявил, что недоволен своим положением в команде. Об этом 3 апреля сообщает словенское издание Vecer.

«Я недоволен своим положением в команде. Я нахожусь здесь уже два года, но очень мало играю. Я не могу прогрессировать в такой ситуации. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Бийол.

Напомним, в июле 2018 года Бийол перешёл в ЦСКА из словенского клуба «Рудар». Его контракт рассчитан лета 2023 года.

В сезоне 2019/20 Бийол сыграл в 27 матчах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.