Токио, , 13:29 — REGNUM На две недели перенесён турнир на кубок императора Японии по сумо из-за коронавируса. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Федерации сумо Японии.

Турнир должен был состояться с 10 по 24 мая. Сейчас организаторы сдвинули сроки на две недели — на период с 24 мая по 7 июня. При этом не уточняется, будут ли на соревнованиях присутствовать зрители.

Напомним, 24 марта Международный олимпийский комитет (МОК) перенёс проведение Олимпийских игр в Токио на 2021 год.