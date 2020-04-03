Москва, , 12:32 — REGNUM Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко сдал второй тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Об этом 3 апреля сообщает «Матч ТВ».

«В четверг был сделан еще один тест на коронавирус, и заболевание не подтвердилось, результат отрицательный», — сказала супруга Родионенко и старший тренер сборной Валентина Родионенко.

Она добавила, что первый тест был сдан 30 марта, второй — 2 апреля. При необходимости тренер готов сделать и третий тест.

Ранее сообщалось, что на спортивной базе в Новогорске выявлено два случая заражения коронавирусом. Помимо Родионенко, это гимнаст Сергей Найдин.

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