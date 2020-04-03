Москва, , 12:18 — REGNUM Звание мастера спорта международного класса присвоило Министерство спорта РФ синхронисту Александру Мальцеву. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Мальцев выступает в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов. 24-летний спортсмен является самым титулованным синхронистом в мире. Он является четырёхкратным чемпионом мира и Европы.

Кроме того, Международная федерация плавания (FINA) три раза признавала Мальцева лучшим синхронистом года (2015, 2017, 2019).