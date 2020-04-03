Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии болельщиков. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что в голосовании, которое проходило по системе плей-офф, участвовали 16 хоккеистов. Они были разделены на восемь пар, в каждой надо было выбрать лучшего.

https://twitter.com/NHLonNBCSports/status/1245418833818587136

Овечкин выиграл этот «турнир», обойдя таких игроков, как Марк Мессье, Уэйн Гретцки, Бретт Халл и Марио Лемье.

Напомним, Овечкин занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 706 шайб. Лидером является Гретцки (894).