Брюссель, , 10:16 — REGNUM Чемпионат Бельгии по футболу будет окончательно остановлен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает HLN.

Отмечается, что такое решение была рекомендовано руководством лиги. Официально об этом будет объявлено по итогам генеральной ассамблеи. Кроме того, специальная рабочая группа будет собрана по проведению Кубка Бельгии и второй лиги.

Напомним, в настоящее время в чемпионате Бельгии сыграны 29 туров из 30. Чемпионом будет признан клуб «Брюгге», который набрал 70 очков и идёт на первом месте.

Второе место получит «Гент», у которого 55 очков. Также ему достанется путёвка в отборочный этап Лиги чемпионов

Замкнёт тройку призёров «Шарлеруа», у которого сейчас 54 очка. Он попадёт в групповую стадию Лиги Европы. А «Антверпен» и «Стандард», ставшие четвёртым и пятым соответственно, сыграют в квалификационном раунде турнира.