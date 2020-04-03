Чикаго, США, , 10:04 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с российским нападающим Андреем Алтыбармакяном. Об этом 3 апреля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с 21-летним форвардом подписано на общую сумму $817 тыс. и рассчитано на два года.

Предыдущим клубом Алтыбармакяна был «Сочи». На счету форварда 17 (6 +11) очков в 49 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2019/20.

Добавим, что в 2017 году Алтыбармакян был задрафтован «Чикаго» под общим 70-м номером.