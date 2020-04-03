Филадельфия, США, , 09:44 — REGNUM Доминиканский баскетболист Эл Хорфорд, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», пожертвовал $500 тыс. на борьбу с коронавирусом. Об этом 3 апреля сообщил журналист Шамс Чарания в своём Twitter.

По информации источника, Хорфорд перечислит денежные средства Доминиканской республике, а также шести регионам США, в которых он играл.

Напомним, в 2007 году Хорфорд был задрафтован под общим третьим номером клубом «Атланта». Он пять раз участвовал в матчах звёзд НБА.