Москва, , 09:33 — REGNUM Вопрос о продолжении чемпионата России по футболу обсудят клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании, которое пройдёт в формате видеоконференции 3 апреля.

Также будет обсуждаться вопрос сокращения зарплат футболистов на период пандемии коронавируса. Российский футбольный союз (РФС) рекомендовал клубам провести переговоры по этому вопросу.

«Спартак», ЦСКА и «Уфа» уже договорились со своими игроками. Также близок к этому и «Зенит».

Напомним, 17 марта было принято решение об остановке чемпионата России до 10 апреля. Однако 1 апреля РФС продлил паузу до 31 мая из-за пандемии коронавируса. После этого большинство клубов объявили о продлении карантина до 30 мая.

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