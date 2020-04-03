Ньон, Швейцария, , 09:03 — REGNUM Завершение национальных чемпионатов является неоправданным и преждевременным решением. Об этом 3 апреля заявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Sky Sports.

По информации источника, УЕФА призвал 55 ассоциаций, которые входят в его состав, не отменять текущий сезон в своих чемпионатах.

«Мы считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что футбольные матчи могут возобновиться в ближайшие месяцы, а завершение сезона должно стать последним вариантом, когда не будет никакой альтернативы.