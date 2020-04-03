Махачкала, , 08:26 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов в августе или сентябре провести бой с американцем Тони Фергюсоном. Об этом 2 апреля он сообщил в своём Instagram.

«UFC планирует турниры в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби. Я мог бы подраться там, если это все закончится», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, 1 апреля Нурмагомедов заявил, что бой с Фергюсоном не состоится, поскольку он не может вылететь в США в связи с закрытием границ из-за коронавируса.

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