Буэнос-Айрес, , 23:24 — REGNUM Президент аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Даниэл Ангеличи прокомментировал ситуацию с трансфером форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани: «Мы гордимся тем, что Кавани хочет защищать цвета нашего клуба. Однако из-за экономической ситуации мы не можем себе позволить предложить Эдинсону контракт».

Трансферная стоимость футболиста по версии портала transfermarkt составляет 25 миллионов евро. Контракт футболиста с парижским клубом истекает летом 2020-го года.

В текущем сезоне уругваец принял участие в 22-х матчах, в которых отметился 7-ю забитыми мячами и 1-й голевой передачей.