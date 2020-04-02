Киев, , 22:37 — REGNUM Организация HellRaisers сообщила об уходе двух игроков из состава по дисциплине CS: GO. Кирилл «ANGE1» Карасев и Игорь «crush» Шевченко покинули состав «восставших из ада» в статусе свободных агентов.

30-летний ANGE1 выступал за HellRaisers на позиции внутриигрового лидера и помогал команде на протяжение 6-ти лет с начала ее основания.

За все время, проведенное в организации, Кирилл Карасев стал победителем турнира Acer Predator Masters powered by Intel Season 1 Finals, призовой фонд которого составил 40 тысяч долларов.