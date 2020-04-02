Денвер, США, , 22:22 — REGNUM 2 апреля в рамках 4-го тура онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 состоялся матч между командами FURIA и Swole Patrol. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась поражением бразильской пятерки со счетом 0:2 на картах Vertigo (12:16) и Nuke (7:16).

Самым результативным игроком встречи стал 21-летний мексиканский киберспортсмен Эдгар MarKE Мальдонадо, набравший статистику 48−28. Средний урон MarKE за раунд составил 90,1.

FURIA с двумя победами и 6 очками опустилась на пятое место в группе A. Swole Patrol с тем же количеством очков расположился позицией выше.