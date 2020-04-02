Москва, , 22:18 — REGNUM 31-летний ирландский боец смешанных боевых единоборств Конор Макгрегор в своем twitter-аккаунте прокомментировал отмену боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона: «Тони и Хабиб занимались здесь игрой в цыпленка. И Хабиб струсил первым. Хабиб поспешил домой из США в самый разгар кризиса, что было очень рискованно. Поздравляю, Тони».

Вчера, 1 апреля, Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок с Фергюсоном отменен.