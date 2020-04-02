Амстердам, , 22:05 — REGNUM Три клуба высшего дивизиона Нидерландов — «Аякс», «АЗ Алкмар» и «ПСВ» предлагают досрочно завершить текущий сезон Эредивизи, который был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Недавно в Нидерландах объявили о запрете на проведение всех соревнований до 28 апреля.

На данный момент «Аякс» располагается на первой позиции в турнирной таблице лиги с 56-ю баллами. На втором, третьем и четвертом местах соответственно расположились «АЗ Алкмар», «Фейеноорд» и «ПСВ».