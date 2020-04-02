Мадрид, , 19:48 — REGNUM Руководство испанской баскетбольной лиги ACB провело видеоконференцию со всеми 18 участниками чемпионата, в ходе которой было принято решение приостановить проведение турнира на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации.

Ранее утверждалось, что чемпионат будет приостановлен до 24 апреля. В ближайшее время руководство лиги вынесет заключение по доигровке сезона.

На данный момент в Испании зафиксировано свыше 110 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых 10 тысяч — летальные.