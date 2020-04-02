Владивосток, , 19:22 — REGNUM Руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило отказ «Адмирала» участвовать в розыгрыше сезона 2020−2021 годов, сообщает официальный сайт лиги. При этом отмечается, что клуб собирается вернуться в сезоне 2021/2022.

«ХК» Адмирал «проинформировал КХЛ о том, что клуб отзывает свою заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона 2020/2021. В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация Приморского края приняла решение приостановить финансирование профессиональных спортивных команд региона. Хоккейный клуб не будет ликвидирован и продолжит свою деятельность. Команда системы МХК «Тайфун» примет участие в чемпионате МХЛ сезона 2020/2021. ХК «Адмирал» сообщил, что планирует принять участие в чемпионате сезона-2021/2022», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.