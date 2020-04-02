Берн, , 18:43 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих ожиданиях о предстоящем теннисном сезоне.

«Мы переживаем трудные времена, однако после них мы только станем сильнее. Даже сегодня я с нетерпением жду возвращения в Галле в 2021 году. Мне не терпится вернуться на корты Уимблдона в следующем году. Все происходящее только заставляет нас еще больше ценить наш спорт», — цитирует Федерера портал GoTennis.ru.

Напомним, что Уимблдон-2020 был отменен в связи с пандемией коронавируса.